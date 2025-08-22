PAZARKÖY EĞİTİMSPORDA KONGRE YENİ BAŞKAN KEREM DURMUŞ

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi ilçenin efsane spor kulüplerinden Pazarköy Eğitim Spor kulübü kongresini yaptı. yapılan kongre sonucu başkanlığa Kerem Durmuş getirildi. Yapılan kongrede Başkan: Kerem Durmuş Yönetim Kurulu: Miktat

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi ilçenin efsane spor kulüplerinden Pazarköy Eğitim Spor kulübü kongresini yaptı. yapılan kongre sonucu başkanlığa Kerem Durmuş getirildi.

Yapılan kongrede Başkan: Kerem Durmuş Yönetim Kurulu: Miktat Aydın,Ahmet Karaman,Halit Çelik,Levent Şahin,Katip Durmuş,Abdullah Kurt,Sefa Midilli,Sinan Yaman,Fatih Baştan…Denetleme Kurulu: Murat Atmaca,Ufuk Ulucan,Metin Düzgün,Mesut Çelik,Ahmet Akçan,Bahattin Bulut, Muhammet Ali Kurutay.

Pazarköy Eğitim Spor’un yeni başkanı Kerem Durmuş yaptığı açıklamada ‘’Öncelikle Pazarköy eğitim spor’a verdikleri hizmetlerden dolayı önceki dönem başkanı Muhammet Ali Kurutay’a,yönetim kuruluna ve bu güne kadar kulübümüze katkı sunan her bireye teşekkür ediyoruz. Biz yönetim olarak kulübümüzü aldığımız seviyeden daha yukarılara çekmek ilçemize başarılı bir şekilde hizmet etmek gençlerimizi spora Teşvik etmek ve de öz kaynaklarımızla her daim Pazarköy eğitim sporun yıllarca süre gelen başarılarını devam ettirmek adına kulübümüze aday olduk ve kongremizi yapmış bulunmaktayız. Bundan sonraki hedeflerimiz kulübümüz Sakarya süper amatör ligde mücadele ederken alt yapı kategorilerimizi de yarışma gruplarına dahil etmek ayrıca yine alt yaş gruplardan başlamak kaydı ile güreş, boks, kickboks gibi dalları da kulübümüze kazandırarak mahallemizin çocuklarına gençlerine sporun her dalını aşılamak amacı ile bu yola çıkmış bulunuyoruz. Yönetim kurulu ve mahalle halkımızın her daim desteklerini görüp bu projelerde hep beraber mücadele edeceğimize inancım tamdır. Bu sebeple babadan dededen Ata’dan Pazarköy’lü olarak kulübümüze hizmet edecek olmak bizlere ayrı bir gurur ve azim vermektedir. Herkese teşekkür ediyorum ve artık kulübümüz adına çalışma vaktidir diyerek sözlerime son veriyorum saygılarımla’’ ifadelerini kullandı.