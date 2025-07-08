Patlayan borular bıktırdı

​​​​​​​Kuzuluklular (Akyazı) her gün patlayan su borulardan artık bıktı. Hemen hemen her gün isale hattında meydana gelen patlaklar Kuzuluk’un özellikle iki mahallesinde (şose ve orta mahalleler) yaşamlarını sürdürenleri

Kuzuluklular (Akyazı) her gün patlayan su borulardan artık bıktı. Hemen hemen her gün isale hattında meydana gelen patlaklar Kuzuluk’un özellikle iki mahallesinde (şose ve orta mahalleler) yaşamlarını sürdürenleri adeta canlarından bezdirdi.

Aynı bıkkınlık mahalle muhtarlarında da var. Onlarda her gün patlayan boruları SASKİ çalışanları ile birlikte tamir etmekten ve de sosyal medya hesaplarından mahalle sakinlerine “isale hattında bugün iki yerde, üç yerde, dört yerde patlak var. Sularımız şu saatler arasında kesiktir. Tedbirinizi almanızı önemle istirham ederiz” diye yazmaktan da bıkmış durumdalar.

Kuzuluklular “herkes gibi SASKİ yöneticileri ve çalışanları da biliyor ki, bu isale hattı artık kullanılamaz durumdu. Özellikle Haydarlar İlimliyeden gelmekte olan içme suyunu taşıyan boruların tamamen eskimiş olmasından dolayı muazzam denilebilecek miktarda su kaybının yaşanıyor. O nedenle de iç me suyumuz maalesef yetersiz kalıyor ve bizlerde yoğun bir şekilde sıkıntı çekiyoruz. Yetkililer artık bizi de görsünler ve bu sıkıntımızı giderecek tedbirler alsınlar. Bize yeterli ve kaliteli su içirsinler diyorlar ” başka bir şey söylemiyorlar.

Öncelikli olarak asbest olan ve de eskimiş olan borularımız değiştirilmeli, su kayıpları önlenmeli, yeni içme suyu kaynağı bulunup isale hattına eklenmeli diyen Kuzuluklular, basın aracılığı ile SASKİ’ye Büyükşehir ve Akyazı Belediye başkanlarına seslerini duyurmaya çalışıyorlar.