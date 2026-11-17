​​​​​​​Çalışmaya Kuzuluk belediyesinde başlayan Kuzuluk belediyesi kapandıktan sonra Memuriyet hayatını Akyazı Belediyesinde Yapı

Çalışmaya Kuzuluk belediyesinde başlayan Kuzuluk belediyesi kapandıktan sonra Memuriyet hayatını Akyazı Belediyesinde Yapı Kontrol Müdürü olarak sürdüren Kerem Curoğlu emekliye ayrıldı.

Kerem Curoğlu’nun emekliye ayrılması nedeniyle Belediye başkanı Bilal Soykan yemek verdi. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı yemek sonrası Akyazı belediyesine verdiği hizmetleri için teşekkür etti ve kendisine bir plaket vererek veda etti.

Kerem Curoğlu’da yaptığı açıklamasında Belediye başkanı Bilal Soykan’la hem Kuzuluk’ta hem Akyazı’da birlikte çalışma imkanı bulduğunu söyledi ve yapılan veda için teşekkür etti.