  • Anasayfa
  • Vefat
  • KONURALP İLKOKULU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN NECATİ EROL VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 11-11-2026 19:07

KONURALP İLKOKULU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN NECATİ EROL VEFAT ETTİ

​​​​​​​Akyazı Konuralp Mahallesi Halkından Konuralp İlkokulundan emekli olan Necati Erol Hayatını kaybetti.

KONURALP İLKOKULU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN NECATİ EROL VEFAT ETTİ

Akyazı Konuralp Mahallesi Halkından Konuralp İlkokulundan emekli olan Necati Erol Hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Necati Erol dün öğleden sonra vefat etti.

Ayhan Erol’un babası, Emekli Öğretmen Dursun Erol, Mustafa ve İbrahim Erol’un amcaları, Merhum emekli öğretmen Mehmet Erol ve Emekli Yargıtay üyesi Hakim Şerif Erol’un kardeşi, Mali Müşavir Ahmet Cemal Var'ın eniştesi, Mehmet ve Serhat Erol’un dedeleri olan Necati Erol’un cenazesi  Gazisüleymanpaşa camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Merkez Aile kabristanlığında defnedildi.

95 yaşında vefat eden Merhum Necati Erol’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE: Dursun Erol: 05333128656

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: