AKYAZI’DA KIZILAY HAFTASINDA COŞKULU KUTLAMA

​​​​​​​Ülkemizde Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihlerinde kutlanmakta olan Türk Kızılay’ı haftası tüm yurdumuzda olduğu gibi

Ülkemizde Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihlerinde kutlanmakta olan Türk Kızılay’ı haftası tüm yurdumuzda olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı Akyazı Şube Başkanlığı işbirliği ile Sosyal Gelişim Merkezi salonunda gerçekleştirilen kutlama programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

“Bir iyilik bin umut, Hep Kızılay” temalı İlkokul, Orta Okul ve Liseler arası resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin de verildiği kutlamada İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Sedat Martin günün anlam ve Önemini belirten konuşmalarını yaptılar.

Konuşmaların ardından Kızılay’ın tarihi geçmişini, çalışmalarını ve faaliyetlerini içeren Kızılay zaman tüneli video gösterisi izletildi.

Programın son bölümünde Liseler arasında Kompozisyon, Orta Okullar arasında Şiir ve İlkokullar arasında yapılan Resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Vekili Ali Özer, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Yaşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Recep Kodalak, Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç Kızılay Akyazı Şube Müdürü Sedat Martin, Akyazı Kaymakamlığı SOYAD Vakfı Başkanı Sabri Damar ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Dekanı Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz tarafından verildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER VE OKULLARI:

İLKOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI:

Eymen Gödek :Altındere Mehmet Ak. Ersoy İlkok. 4/B İlke Artun : Altındere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/A Aylin Deniz Altuner: Atatürk İlk Okulu 2/A

ORTA OKULLAR ARASI ŞİİR YARIŞMASI:

1.Emin Tekneci : Atatürk Ortaokulu 6/F 2.Şura Akbaş: Atatürk Ortaokulu 5/A 3. Osman Barlas İşitez :Atatürk Ortaokulu 5/A

LİSELER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

1.Yahya Selim Konakçı: Şh.Yzb. Halil İbrahim Sert An.Lis.10/B 2.Senem Zeynep Karadeniz İşm. Mes. Tek. An. Lis. 10/A 3.Eflin Gürses :İşmont Mes. Tek.AN. Lis. 10 /B