KIZILAY’DAN ÖZEL YÜREKLERE ANLAMLI ZİYARET

​​​​​​​Akyazı Kızılay Şube Yöneticileri aralıksız sürdürdükleri kurum ve okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akyazı Kızılay Şube Yöneticileri aralıksız sürdürdükleri kurum ve okul ziyaretlerine devam ediyor.

Kızılaycılar bu defa Akyazı Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek merkezde eğitim gören öğrenciler ve eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarete Şube Başkanı Sedat Martin, Başkan Yardımcımız Kemal Kalıç ve Şube Denetçimiz Kenan Certel katıldı.

Akyazı Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum müdürü Gönül Keskin, Yönetici memur ve Kızılay Kadın başkanı Sevinç Yiğit, Kurucular Kerem Tan , Zekiye Aydın, Gürkan Kaya ,Melek Çelik’in ev sahipliğinde samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Denetçimiz Kenan Certel mandoliniyle seslendirdiği şarkılarla çocuklar keyifli anlar yaşadı. Minik yüreklerin mutluluğuna ortak olduk, birlikte unutulmaz anılar biriktirdik.

Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin “bizleri içtenlikle ağırlayan kurum yönetimine, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyilik, bir çocuğun yüzündeki tebessümle büyür.

Okul yöneticileri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Kızılay yöneticilerine teşekkür ettiler.