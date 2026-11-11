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Vefat

İŞMONT FABRİKASI VE İŞMONT ANADOLU LİSESİNİ KUZULUK’A KAZANDIRAN İŞ İNSANI İBRAHİM HALİL BİLDİRİCİ HAYATINI KAYBETTİ.

Vefat 90 OKUNMA

İŞMONT FABRİKASI VE İŞMONT ANADOLU LİSESİNİ KUZULUK’A KAZANDIRAN İŞ İNSANI İBRAHİM HALİL BİLDİRİCİ HAYATINI KAYBETTİ.

​​​​​​​Yıllar Önce Kuzuluk’a gelerek İşmont fabrikasını kuran ve bu güne kadar yüzlerce kişiye ekmek kapısını açan ve daha sonra da İşmont Anadolu Lisesi binasını yaptırarak Milli Eğitime teslim

Yıllar Önce Kuzuluk’a gelerek İşmont fabrikasını kuran ve bu güne kadar yüzlerce kişiye ekmek kapısını açan ve daha sonra da İşmont Anadolu Lisesi binasını yaptırarak Milli Eğitime teslim eden bu okulda hem kendi işçini yetiştiren şirketin kurucusu Mehmet Fehmi Bildiricinin Babası İş İnsan İbrahim Halil Bildirici yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Halil Bildirici’nin cenazesi 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul Küçük Çamlıca Ali Ömer Camiinde Kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Aile Kabristanlığında toprağa verilecek. Merhumun İşmont ailesine ve Akyazı’ya, Kuzuluk’a kattığı değerler ve bıraktığı izler asla unutulmayacaktır. Halil İbrahim Bildiriciye Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenleri ile İşmont Ailesine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI TAZİYE: 0 549 472 73 10 – Kenan Şen Fabrika Müdürü