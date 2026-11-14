AKYAZI KIZILAY ŞUBE YÖNETİMİNDEN BAŞSAVCI’YA ZİYARET

Akyazı Kızılay Yönetim Kurulu Başkan Sedat Martin, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Berberoğlu, Kemal Kaliç, Mustafa Saka ve

Akyazı Kızılay Yönetim Kurulu Başkan Sedat Martin, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Berberoğlu, Kemal Kaliç, Mustafa Saka ve Denetleme kurulu üyesi Kenan Certel’le birlikte Geçtiğimiz Temmuz ayında Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enes Gültekin’e ziyaret gerçekleştirdi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Başsavcı Enes Gültekin’e İlçemize hoş geldiniz diyerek şube yönetim kurulu arkadaşlarını tanıtan Şube Başkanı Sedat Martin Akyazı Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade eden Başsavcı Enes Gültekin Akyazı’nın İstanbul’a yakın olması nedeniyle tercih ettiğini söyledi ve Akyazı’yı daha yakından tanımak istediğini söyledi. Doğal güzellikleri ile öne çıkan Akyazı’da bu güzelliklerden yeterince yararlanılamadığı kanaatinde olduğunu ifade etti.

Kızılay yöneticileri Başsavcı Enes Gültekin’e ziyareti birlikte çektirilen fotoğrafla birlikte sona erdi.