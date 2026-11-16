ASAKYAZI SAPANCASPORU EVİNDE DEVİRDİ 1-2

Profesyonelliğe Geçiş Liginde AS Akyazıspor, ligin 5. Haftasında Sapanca deplesmanında Sapancaspor ile karşılaştı.
Sakarya derbisinde oldukça çekişmeli geçen maçta ilk yarının 17. Dakikasında Sapavcaspor’lu Mithat Can’ın attığı golle 1-0 geriye düşerken 25 dakikada Yusuf Efe Seçgin’in golüyle As Akyazıspor beraberliği yakaladı. İlk yarı Sapancaspor 1 – As Akyazıspor 1 olarak sona erdi.
2.yrıya iyi başlayan As Akyazıspor girdiği birçok pozisyonda gol yolları aramaya başladı.
Maçın 88. Dakikasında İsmail Kalburcunun attığı muhteşem golle As Akyazıspor 2-1 öne geçti.Maçın normal süresinin ardından maçın hakemi 7 dakika uzatma verdi.9 dakikayı geçen uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca As Akyazıspor maçı 2-1- galip olarak bitirirken önemli Sapanca deplasmanından 3 puanla ayrılmasını bildi.