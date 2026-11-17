​​​​​​​Büyükşehir Belediyesi ile el ele tutuşarak çalışmakta olan Akyazı belediyesi, şimdi de Akyazı’nın içme suyunu sağladığı Haydarlar

Büyükşehir Belediyesi ile el ele tutuşarak çalışmakta olan Akyazı belediyesi, şimdi de Akyazı’nın içme suyunu sağladığı Haydarlar Mahallesinin yollarını asfaltlamaya başladı.

Bütün amacımız vatandaşımıza hak ettikleri hizmeti vermektir ve bu uğurda zaman mevhumu olmaksızın çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Her konuda olduğu gibi asfalt konusunda da bize destek veren Büyükşehrimize ve onun değerli başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyoruz diye Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, en kısa sürede hizmet götürmediğimiz mahallemiz kalmayacaktır açıklaması yaptı.