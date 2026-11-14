MAYA TEKSTİL’DEN KAN BAĞIŞINA ANLAMLI DESTEK!

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığımız tarafından Maya Tekstil Fabrikası’nda düzenlenen kan bağışı organizasyonunda

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı tarafından Maya Tekstil Fabrikası’nda düzenlenen kan bağışı organizasyonunda 37 ünite kan bağışı toplandı.

Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin,Yönetim Kurulu üyesi İsmail Berberoğlu, Denetim Kurulu üyesi Kenan Certel’in de hazır bulunduğu kan bağışı kampanyasında Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ürek misafirleri ile yakından ilgilenerek kampanyaya destek verdi.

Akyazı Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin Hayat kurtarmak için gönüllü olarak kan bağışında bulunan bayanlardan oluşan tüm Maya Tekstil çalışanlarına, organizasyona verdikleri destek, gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Maya Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ürek’e teşekkür etti. Ve “bir ünite kan, üç can!” sloganı ile İyiliği birlikte büyütmeye, hayatlara umut olmaya devam ediyoruz. Şeklinde konuştu.