​​​​​​​Akyazı’nın yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan Taşburun Mahallesi eski Muhtarı ve Aktaş sürücü kursu sahibi Feti Kılıçoğlu’nun oğlu, aynı zamanda 7. Komando Tugay Komutan Vekili

Akyazı’nın yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan Taşburun Mahallesi eski Muhtarı ve Aktaş sürücü kursu sahibi Feti Kılıçoğlu’nun oğlu, aynı zamanda 7. Komando Tugay Komutan Vekili ve Akyazı Garnizon Komutanı da olan Binbaşı Osman Kılıçoğlu Akyazı Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın misafiri oldu.

Ziyaret sırasında yapılan konuşmaların tamamı Eğitime ait konuşmalar oldu ve Binbaşı Kılıçoğlu, kendisinin de Akyazı’nın önemli köylerinden birinin ilkokulundan mezun olduğunu belirterek, şu anda gördüğünüz gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir mensubu olarak görev yapıyorum açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’da komutanımızın bize yaptığı bu ziyaret önemlidir. Kendisine teşekkür ediyorum ve üstün başarılarının devamını temenni ediyorum açıklamasında bulundu.

Yapılan bu ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcıları da ev sahipliği yaptılar.