DURMUŞLAR MAHALLESİNDE TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ

​​​​​​​Edinilen bilgiye göre Kaza, D-140 kara yolu Akyazı Durmuşlar sapağında meydana geldi. Bu akşam 18.30 sıralarında Saffet TEMİZ

Edinilen bilgiye göre Kaza, D-140 kara yolu Akyazı Durmuşlar sapağında meydana geldi.

Bu akşam 18.30 sıralarında Saffet TEMİZ isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 54 AGL 992 plakalı traktör ile seyir halinde iken traktörde yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Rafet Temiz, odun yüklü traktör römorkundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek asfalt zemine düştü.



Düşüşü fark eden traktör sürücüsü, aracı durdurarak Temiz'in yardımına koştu. Sürücü, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rafet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ön otopsi işlemleri için nöbetçi savcının gelmesi beklendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Temiz'in cenazesinin Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.