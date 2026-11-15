MUTLU IŞIKSU AK PARTİ'DE

​​​​​​​Bir süre önce Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu

Bir süre önce Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, partinin genel merkezine giderek Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’la görüştü

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde ihraç istemiyle disipline sevk edilen, ancak kendisi istifa eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu eski partisine bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ak Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Ak Partili Belediye Meclis üyesi Behlül Bayrak ve öncesi önem meclis üyesi Yavuz Meşe ile Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u ziyaret etti.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLE PARTİYE KATILIM İMASI

Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan Mutlu Işıksu’nun partiye döneceğini ima ederek “ Teşkilat çalışmalarımız ve önümüzdeki süreç üzerine kıymetli değerlendirmelerde bulunduğumuz görüşmede, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın değerli sohbeti ve yol göstericiliği, yönlendirmeleri bizler için son derece kıymetliydi.” İfadelerini kullandı.

SAMET ÇAĞLAYAN'DAN AÇIK MESAJLAR

Samet Çağlayan şöyle dedi: AK Parti Genel Merkezimizde, Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz’u ; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Meclis Üyemiz Behlül Bayrak ve Abimiz Yavuz Meşe ile birlikte ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Teşkilat çalışmalarımız ve önümüzdeki süreç üzerine kıymetli değerlendirmelerde bulunduğumuz görüşmede, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın değerli sohbeti ve yol göstericiliği ,yönlendirmeleri bizler için son derece kıymetliydi. Nazik ev sahipliği ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

DİKKAT ÇEKEN İMALI ETİKETLEMELER

Samet Çağlayan paylaşımına Ak Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever’i de etiketledi.

Ziyaretle ilgili olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bir paylaşımda bulunmadı.