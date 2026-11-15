TRAKTÖRDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETMİŞTİ BU GÜN DEFNEDİLDİ

D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara karayolu Akyazı Dokurcun Durmuşlar sapağında odun yüklü Traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybeden Rafet Temiz cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Çakıroğlu Mahallesindeki hanesinde alınan helallik sonrası Çakıroğlu Camiine getirildi.
Mustafa Temiz'in oğlu, Saffet ve Mehmet Temiz'in kardeşi, Erkan ve Erdal Baykın'ın dayıları Rafet Temiz’in cenazesi bugün Çakıroğlu Mahallesi Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuna Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI