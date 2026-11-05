GÜZLEK MAHALLESİNDEKİ HEYELAN YOL KAPATTI

​​​​​​​Merkez Yeniköy ile Güzlek Mahallelerimizi birbirine bağlayan yolda aşırı yağışların sebep olduğu toprak kayması

Merkez Yeniköy ile Güzlek Mahallelerimizi birbirine bağlayan yolda aşırı yağışların sebep olduğu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye Fen işleri Müdürlüğü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

“Bölgede yağışların devam etmesi ve zeminin oldukça yumuşak olması sebebiyle ekiplerimizin güvenliği açısından müdahale çalışmaları uygun şartlar oluşana kadar bekletilmektedir.

Yağışların sona ermesi ve zeminin kurumasıyla birlikte gerekli çalışmalar yapılarak yol yeniden ulaşıma açılacaktır.

Vatandaşlarımızın bu süreçte alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica ederiz.”