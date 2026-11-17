​​​​​​​Akyazı bağlantılı Yahyalı yolunun bağlanmasında önemli bir konuma sahip olan ve yapımına başlanan köprünün yapımı tamamlanmak üzere.

Akyazı bağlantılı Yahyalı yolunun bağlanmasında önemli bir konuma sahip olan ve yapımına başlanan köprünün yapımı tamamlanmak üzere.

Köprünün son beton düküm işlemlerinin de tamamlandı ve kısa sürede trafiğe açılması planlanan köprü tamamlandığında hem trafik daha da rahatlatacak, hem Yahyalı bağlantılı yol ada caddesine bağlayacak hem de meydana gelen kazalar önlenmiş olacak.

Belediye başkanı Bilal Soykan, yapmakta olduğumuz köprü önemli konuma haiz bir köprüdür. Tamamlandığında Akyazı’ya girişler hem güvenli olacak, hem de İlçe merkezindeki trafik rahatlamış olacaktır açıklaması yaptı.