Heyelan nedeniyle kapanan Akyazı’nın Kuzuluk-Merkez Yeniköy arası ile Güzlek-Merkez Yeniköy arası yolların açılmasına ilişkin

Heyelan nedeniyle kapanan Akyazı’nın Kuzuluk-Merkez Yeniköy arası ile Güzlek-Merkez Yeniköy arası yolların açılmasına ilişkin çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Çalışmaları yerinde izleyen Belediye başkanı Bilal Soykan, kapan yollarımızın açılmasına devam ediyoruz. En Kısa zamanda bu çalışmalarımız tamamlanacak ve kapanmış olan yollarımız tekrar hizmete sunulacaktır açıklaması yaptı ve vatandaşların çalışma tamamlana kadar alternatif yolları kullanmaları çağrısını bir kez daha yineledi.

Vatandaş’ta kapanan yollarla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda, şehir merkezimize gidişlerde ve dönüşlerde büyük zorluklar çektiklerini belirterek sürmekte olan çalışmaların bir an önce bitirilmesini istediler.