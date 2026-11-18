​​​​​​​Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde kendi canına kıyan 29 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Muhammet Berkay Özel dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde kendi canına kıyan 29 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Muhammet Berkay Özel dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde bir apartman boşluğunda kendini asarak hayatına son veren 29 yaşında, evli ve 2 çocuk babası Muhammet Berkay Özel'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Ömercikler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından, ilçemiz esnaflarından Demirci İhsan Özel'in oğlu, İlker Özel'in kardeşi Muhammet Berkay Özel’in cenazesi, Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.