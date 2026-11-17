​​​​​​​Yaşı henüz 17 iken İslamiyeti seçerek Müslüman olan ve bu nedenle ismi de değişen Umar, manevi değişimden sonra 3 ay

Yaşı henüz 17 iken İslamiyeti seçerek Müslüman olan ve bu nedenle ismi de değişen Umar, manevi değişimden sonra 3 ay önce Berlin’den hacı olabilmek için yaya olarak yola çıkan, eski oyuncu ve yazar da olan 42 yaşındaki Alman vatandaşı Andreas, Polonya, Çekya, Slovakya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan geçerek Türkiye’ye giriş yaptı.

Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Sakarya’ya, oradan da rotasını Akyazı ve Kuzuluk Orta Mahalleye çeviren Umar, geldiği Orta Mahalle’de Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ve Orta Mahalle gençleri ile bir araya geldi.

Bu bir araya gelişte hayat hikayesini de anlatan Umar’ı Orta Mahalle gençleri bağırlarına basarak kendisini misafir ettiler ve çıktığı yolun hayırlara vesile olma dileklerini ifade ettiler.