 “Otogar yanlış yere yapıldı “

Bilindiği gibi yeni Akyazı otogarı Akyazı’nın çıkışında bulunan küçük sanayi sitesinin yanı başında yapıldı. Yapılan otogarla şehir merkezi mesafesi birkaç Km. Vatandaşların şehir merkezinden kalkıp otogara yaya gitmesi mümkün değil.

Bilindiği gibi yeni Akyazı otogarı Akyazı’nın çıkışında bulunan küçük sanayi sitesinin yanı başında yapıldı. Yapılan otogarla şehir merkezi mesafesi birkaç Km. Vatandaşların şehir merkezinden kalkıp otogara yaya gitmesi mümkün değil. Şehir içi minibüslerine bindiklerinde de ekstradan para ödemek zorunda kalıyorlar.

Akyazı Kooperatif yöneticileri de vatandaş yaya yürümesin ve daha fazla para ödemesin diye Belediye ile yaptığı görüşmelerden sonra yolcularını eski İlçe Emniyet Müdürlüğü yanından alıp Sakarya’ya götürmeye başladı.

Sırası gelen otobüs giriş mecburiyetleri olduğu için olsa gerek otogardan kalktıktan sonra şehir merkezine durak haline getirilen alana geliyor ve burada bekleyen yolcularını alıp Sakarya’ya götürüyor.

Kısaca otobüs sürücü ve sahipleri iki işlem birden yapmak, yolcularda seyahat edecekleri yerlere gidebilmek için o durakta beklemek zorunda kalıyorlar.

Bu durum kuşkusuz her iki tarafı da rahatsız ediyor. Özellikle de durakta bekleyen yolcular bu durumdan hiç de hoşnut değiller ama ellerinden de başka bir şey gelmiyor.

Akyazılılar yapılan yeni otogarın yerinin yanlış olduğunu söyleyerek, otogarımız eski hastane yakınlarında yapılması daha uygun olurdu. Zira otogar bahse konu olan yerde yapılmış olsaydı mahallerden gelip Adapazarı’na gidecek olan yolcuların büyük bölümü otogarın yapılmasını istedikleri alandan geçtiklerini ve hiç çarşıya inmeden doğrudan otogardan otobüslere binebilirlerdi diyerek hizmete sokulan otogarın yapıldığı yerin yanlışlığını dile getirmeyi ihmal etmiyorlar.