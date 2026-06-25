Oda başkanlarından Vergi Müdürü ziyareti

​​​​​​​Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Madeni Sanatkarlar Odası

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir birlikte Akyazı Vergi Dairesine giderek Müdür İbrahim Köylü ile b.ir görüşme yaptılar.

Yapılan ziyarette Vergi Dairesi Müdüründen son çıkan ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin geniş bilgiler alan Oda başkanları, Sayın Müdürümüzle istişarelerde bulunduk. Edindiğimiz bilgileri Odalarımızın üyelerine aktaracağız açıklaması yaptılar ve Müdür İbrahim Köylüye teşekkür ettiler.