Böyleleri kaldı mı

Geçtiği yolun üzerinde gördüğü meyveden alan (Armut) bir vatandaş, hem parasını bıraktı, hem de not bıraktı.

Akyazı’da “Böylesi insan kaldı mı” dedirten bir olay yaşandı.

Geçtiği yolun üzerinde gördüğü meyveden alan (Armut) bir vatandaş, hem parasını bıraktı, hem de not bıraktı. Bıraktığı notta “Size sormadan Armut aldım. Parasını da bıraktım ama yine de helal edin” yazılıydı.

Bunun üzerine bahçe sahibi de “Helal olsun. Herkes sormadan yiyebilir” notu bırakarak karşılık verdi.

Akyazı’da günün konusu haline gelen bu olay üzerine konuşan vatandaşlar “ bugün böyle insanlar kaldı mı” diyerek birbirlerine sormak zorunda kaldılar.

Böyle uygulamalar Avrupa’nın bir çok ülkesinde uygulanıyor. Üreticiler bahçelerinin girişinde bir tezgahta ürettiği ürünlerin fiyatını belirleyip kendileri başında olmaksızın isteyen herkes bahçeden ihtiyaçlarını toplayıp parasını bırakıp gidebiliyorlar.