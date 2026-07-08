YAZ SPOR OKULLARI TÖRENLE AÇILDI

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yaz spor etkinlikleri düzenlenen törenle açıldı.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yaz spor etkinlikleri düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Küpçü ve kalabalık bir izleyicinin katıldığı spor şenliklerinde yaz süresince eğitimlerde bulunulacak spor dallarına katılacak olan sporcuların gösterileri görülmeye değerdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan açılışta İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki birer konuşma yaptılar. İlçe Gençlerini yaz boyunca sürecek olan etkinliklere katılmaya davet ettiler.

Törende gösterilerin ardından stantları gezen protokol çeşitli etkinlikleri yerinde izlediler ve bilgiler aldılar. Gösterilerde bulunan guruplarla hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Yaz spor okullarında reaktif oyunlar, Görsel sanatlar, Spor branşlarından yüzme, güreş, Kick Boks, basketbol, voleybol, yüzme, Karate, tenis, geleneksel okçuluk, masa tenisi dallarında faaliyetlere yer verilecek.