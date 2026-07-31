Akyazı’da Merkez Mahalleler güzelleşiyor

​​​​​​​Uzun zamandır ele almayan, ancak bugünlerde merkez Mahallelerde başlatılan çalışmalarla gündeme gelen Akyazı Belediyesi ve Büyükşehir belediyesinin Ada

Uzun zamandır ele almayan, ancak bugünlerde merkez Mahallelerde başlatılan çalışmalarla gündeme gelen Akyazı Belediyesi ve Büyükşehir belediyesinin Ada Caddesinde başlattığı alt yapı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Başlatılan alt yapı çalışmalarına sevinen Ada Caddesi sakinleri. Çalışmaların bir an önce tamamlanıp yollarının da asfaltlanmasını dört gözle beklediklerini söylerken, belediye başkanı Bilal Soykan da, alt yapısı tamamlanan sütün cadde ve sokaklarımız asfaltlanacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın açıklaması yapıyor.

Bu arada alt yapısı tamamlanan Mahallelerde asfalt çalışması başladı. Bu arada Fatih Mahallesi ve Karacasu Çevre düzenlenme projesi de devam ediyor. Ekipler harıl harıl çalışmalarını sürdürüyorlar.

Belediye başkanı Bilal Soykan, alt yapı ve üst yapıları birer birer tamamlayıp Akyazı’mızı daha modern, kullanışlı bir görünüme ve de yaşam kalitesini arttırmak amacındayız dedi ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor açıklaması yapmayı ihmal etmedi.