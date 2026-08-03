MUTLULUKLAR SİZİN OLSUN

​​​​​​​Mıçha Seniha ve eski Mahalle Muhtarı Ergün Erden’in (Vardinaya) oğlu Akyazı belediyesi basın müdürü Akın Erden (Vardiniya) gönlünü kaptırdığı Jihan (Kalajoka)

Mıçha Seniha ve eski Mahalle Muhtarı Ergün Erden’in (Vardinaya) oğlu Akyazı belediyesi basın müdürü Akın Erden (Vardiniya) gönlünü kaptırdığı Jihan (Kalajoka) ve Gökhan Beygiret’in güzel kızları Dinur Beygiret ile hayatını birleştirdi.

Akın Erden’in Mahallesi olan Gebeş’te gerçekleşen kır düğünü muhteşemdi. Gelen misafirlerin ağırlanması, gidenlerin uğurlanması örf ve adetlere uygundu.

Hem genç delikanlılar, hem de genç kızlar oynadıkları abhaz oyunları ile misafirlerine ve düğünü izlemeye gelenlerin adeta gözlerinin paslarını sildiler.

Nikahlarını kıyması beklenen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, o Kutsal görevi devrettiği ve düğüne iştirak eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından gerçekleştirildi.

Türk-İş Genel başkanı Ergün Atalay ve AKP Sakarya Milletvekili Murat Kaya başta olmak üzere çok sayıda Sakarya’nın tanınmış isimlerinin şahitlik yaptığı nikahta evlilik cüzdanını vermesi istenen Milletvekili Murat Kaya’nın o görevi nikah şahitliği yapmak için orada bulunan bir hanımefendiye vermesi ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da nikahı kıyma görevini Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar’a vermesi iki centilmenlik örneği olarak değerlendirildi.

Akın Erden’in Sakarya basınından Akyazı belediyesine gelmiş olması nedeniyle Sakaryalı basın mensuplarının düğüne büyük ölçüde katılmaları, basın camiasının birlik ve beraberlik içinde oldukları belirlendi vatandaşlar tarafından da mükemmel olarak değerlendirildi ve büyük övgü aldı.

Misafirleri, siyaseti ve basını bir araya getiren, birbirilerine çok yakışan Dinur ve Akın Erden çiftine biz de ömür boyu mutluluklar ve saadetler diliyoruz. BİZİM AKYAZI