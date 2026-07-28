Akın Erden dünya evine giriyor

Akyazı belediyesi basın müdürü Akın Erdem gönlünü kaptırdığı Dinur Beygiret ile evleniyor.

Akyazı belediyesi basın müdürü Akın Erdem gönlünü kaptırdığı Dinur Beygiret ile evleniyor.

01.08.2026 Cumartesi günü saat 19.30 da başlayacak olan düğün cemiyeti Akın’ın ikamet ettiği Akyazı Gebeş Mahallesindeki evinde yapılacak. (Köy düğünü)

Basın başta olmak üzere, İş dünyası ve siyasetçileri bir araya getirecek olan bu düğünün beklendiği gibi güzel ve kaliteli geçmesi bekleniyor.

Dünya evine girecek olan belediyemizin değerli basın müdürü Akın ve eşini şimdiden yürekten tebrik ediyor, sağlık ve mutlulu