MÜSİAD Başkanı Ahmet Cihan Başkan Soykan'ı ziyaret etti

MÜSİAD Sakarya Başkanı Ahmet Cihan ve yönetimi geldikleri Akyazı’da belediye başkanı Bilal Soykan’ı da makamında ziyaret ettiler.

Belediye başkanı Soykan’ı ziyaret etti

MÜSİAD Sakarya Başkanı Ahmet Cihan ve yönetimi geldikleri Akyazı’da belediye başkanı Bilal Soykan’ı da makamında ziyaret ettiler.

Bu görüşmede her iki başkanda yaptıkları çalışmalar konularında birbirlerine bilgi alışverişi yaptılar ve yine birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, MÜSİAD başkanı ve yönetimi tarafından yapılan ziyaretten mutluluk duyduğunu söyledi ve bu tür ziyaretler kurumlar arasında dostluğu ve kardeşliği pekiştirir açıklaması yaptı.