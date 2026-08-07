GSB Yaz Kulübü Kur’an-ı Kerim’e Geçme Töreni Coşkuyla Gerçekleştirildi

​​​​​​​Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB Yaz Kulübü kapsamında, Akyazı Gençlik Merkezi ile Akyazı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB Yaz Kulübü kapsamında, Akyazı Gençlik Merkezi ile Akyazı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için anlamlı bir Kur’an-ı Kerim’e Geçme Töreni düzenlendi.

Akyazı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, öğrencilerden birinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından öğrenciler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerinden seçtikleri hadisleri okuyarak anlamlarını ve bizlere verdiği mesajları katılımcılarla paylaştı. Öğrencilerin gösterdiği özen ve heyecan, salondakiler tarafından büyük beğeni topladı.

Programın en anlamlı bölümünde ise Elif-Ba eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Kur’an-ı Kerim okumaya geçen 15 öğrenci, alkışlar eşliğinde tek tek sahneye davet edildi. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediyeleri takdim edilirken aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Kur’an-ı Kerim eğitim sürecinde özveriyle görev yapan eğitmenler Betül Akyüz ve Büşra Dertli de unutulmadı. Öğrencilerin yetişmesindeki emekleri dolayısıyla kendilerine çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Programda konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak ise yaptığı konuşmada, GSB Yaz Kulübü’nün çocukların sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Kur’an-ı Kerim okumaya geçen öğrencileri, ailelerini ve eğitim sürecinde görev alan öğretmenleri tebrik etti.

Program, öğrenciler için hazırlanan çikolata soslu meyve ikramları ve kuruyemişlerin dağıtılmasıyla devam etti. Çocuklar hem Kur’an-ı Kerim’e geçmenin sevincini yaşadı hem de kendileri için hazırlanan ikramlarla keyifli anlar geçirdi.

GSB Yaz Kulübü kapsamında gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’e Geçme Töreni, öğrencilerin, ailelerin ve davetlilerin hafızalarında güzel anılar bırakarak sona erdi.