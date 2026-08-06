PATATES VE SOĞAN: ONLAR PAZARIN KRALI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta da olduğu bu haftada soğan ve patatesin yüksek fiyatlarla satılması önlenemedi.

Haftanın Çarşamba günleri açılan kapalı pazar yerinde fiyatlar yine cep ve el yaktı.

Geçtiğimiz hafta da olduğu bu haftada soğan ve patatesin yüksek fiyatlarla satılması önlenemedi.

Ev hanımlarının çoklukla kullandığı soğan bu hafta 75 TL. patates ise 40 TL. ye satışa sunuldu. Ayrıca, biber 100, sarımsak 230-250, bamya 200 liradan satıldı.

Haftalık alışveriş yapmak için Pazar yerine gelenler, bu hafta da umduklarını bulamadılar ve istedikleri gibi alış veriş yapamadan evlerine geri dönmek zorunda kaldılar.