Kuzuluk Akyazı karayolu Ulaşıma kapatıldı

​​​​​​​6 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla Akyazı Kuzuluk karayolu gidiş ve gelişe kapandı.

6 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla Akyazı Kuzuluk karayolu gidiş ve gelişe kapandı.

İçme suyu borularının yenilenmesi ve Alt yapı çalışmaları nedeniyle kapatılan yolda Akyazı’dan Kuzuluk’a gidecek araçların güzergahları 6063 Nolu Sokaktan giderek Karaçallık Mahallesi yolunu kullanabilecektir.

Yine Kuzuluk’tan Akyazı istikametine gidecek olanlarda Alaağaç Mahallesi Alay Caddesini kullanabileceklerdir. (Jandarma güzergahı)

Çalışmalar süresi içinde tüm sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının istendiği bu kısıtlamanın çalışmalar bitinceye kadar devam edeceği Belediye yetkilileri tarafından açıklandı.