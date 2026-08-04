Filistin konvoyu Sakarya’dan ayrıldı.

Üç günden beri Sakarya’da bulunan Uluslararası Filistin konvoyu 3 Ağustos tarihi itibarıyla Sakarya’dan ayrıldı ve Ankara’ya doğru yola çıktı.

Filistin konvoyuna 3 kişi de Sakarya ve Akyazı’dan katıldı.

Üç günden beri Sakarya’da bulunan Uluslararası Filistin konvoyu 3 Ağustos tarihi itibarıyla Sakarya’dan ayrıldı ve Ankara’ya doğru yola çıktı.

Konvoy bazı şehirlerde durarak bazı etkinlikler yaptıktan ve yapılan etkinliklere katıldıktan sonra bu ayın 12’sinde Irak’a geçiş yapacak ve durmaksızın Ürdün sınırına gidecek. Konvoyda yer alanların tek düşüncesi ise bir an önce batı Şeriaya ulaşmak.

50 Ülkeden 500 katılımcı (Aktivist) bulunan bu konvoyun amacının ateşkesle beraber unutulmaya yüz tutan Filistindeki zulmü tüm dünyaya haykırmak, dikkatleri oraya çekmek ve yetkililerin daha aktif rol almasını sağlamak olduğu açıklandı.

Bahse konu olan konvoya Sakarya ve Akyazı’dan da katılımlar oldu. Akyazı AKİMDER yönetim kurulu üyesi eğitimci Sinan Şahin, Peygamber sevdalıları Vakfı Sakarya İl Başkanı eğitimci yazar Faruk Kılıman ve Türkiye Beyazay derneği başkanı ve Gazze nöbetleri organizatörü Müşerref Gündoğdu’da konvoya Sakarya’dan katılan is imler oldular.

Konvoy kalabalık bir grup tarafından dualar eşliğinde Sakarya’dan yolcu edildi.