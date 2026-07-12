Akyazı belediyesinde durmak yasak

​​​​​​​Belediye başkanı Bilal Soykan’ın yürürlüğe koyduğu ve tüm Belediye personelinin harfiyen uyduğu “Şimdi çalışma zamanıdır.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın yürürlüğe koyduğu ve tüm Belediye personelinin harfiyen uyduğu “Şimdi çalışma zamanıdır. Akyazı belediyesinde bu mevsimde ve güzel günlerde durmak, oturmak yasaktır. Mutlaka çalışmamız lazım” kararı aksamadan yürütülüyor.

Bilindiği gibi Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın önem verdiği konulardan biride Millet Bahçesi tesislerinin yapımı ile birlikte şehir içi ve mahalle yollarının alt yapılarının yapılması, bakımları, onarımları ve asfaltlanmasıdır.

Bu düşünce ile başlatılan çalış malar bütün hızıyla sürüyor. Dün değerli dostum usta gazeteci Kenan Certel ile birlikte bizi gezdiren Belediye başkanı Bilal Soykan’la birlikte yolumuz Hanyatak Mahallesine ve dolayısıyla da bin 250 metre yükseklikteki Acelle yaylasına kadar uzandı.

Yıkılmayan binaları sorduk. Özellikle de üç katlı misafirhaneyi sorduk ve yıkılması gerekmiyor muydu dedik.

Cevap olarak belediye başkanı Bilal Soykan da, “O binayı yıkmayacağız. O bina gelecek olan misafirlerimizi, yapmakta olduğumuz şenliklere katılan sanatçıları ağırlayacağımız bir yer olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi.

24-25 ve 26 Temmuz günleri yapılacak olan Kadırga Acelle şenlikleri ile ilgili hazırlıklar şimdiden başlatılmış durumda. Hanyatak Mahallesi ile yayla yolunun büyük bölümü satıh kaplama yapılmış. Çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Hanyatak Mahalle Muhtarlığı ve Azaları tarafından alınan “İmece usulü çalışma” kararı da aynen uygulanıyor. Bu karar gereği bedenen çalışabilecek durumda olanlar bedenen, olmayanlarda günlük yevmiye miktarı kadar para vererek onlarda imece usulü çalışmaya katkı sunuyorlar.

İmece usulü çalışma sırasında ağaç olan elektrik direkleri demirlerle değiştiriliyor, su kanalları yine bu imece usulü ile yapılan çalışmanın içinde yapılan işlerden biri. Mahalle sakinleri Mayıs ayının başından beri başlatılan çalışmalara katılıyorlar veya katkı sunuyorlar.

Çalışmalar tamamlandığında Hanyatak Mahallesi eksikleri tamamlanmış, belediye tarafından da yolları genişletilmiş ve asfaltlanmış hale gelecek.

Belediye başkanı Bilal Soykan, şu ana kadar Hanyatak Mahallemizde 18 Km. yolu satıh kaplama yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Yayla yolunu Allah izin verirse tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim bu çalışmalarımıza Mahalle sakinleri de katkı sunuyorlar. El birliği içinde alt ve üst yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız dedi ve Mahalle sakinlerine ve Mahalle Muhtarı ile Azalarına teşekkür etti.

Belediye başkanı Bilal Soykan, şimdi sıra İlçe merkezimizin Mahallelerine gelmiştir. Allah’ın izniyle kazmayı vurduk. Toz toprak olacak ama sonu çok güzel olacak. Her tarafı asfaltlanmış tertemiz yollarımızda vatandaşlarımız geçecekler ve bizlere sonunda dua edeceklerdir şeklinde sözleri ile bu konuşmasına son verdi.

Bizde inşallah Merkez Mahallelerimizin yolları yapılacak olan çalışmalarla düzeltilir ve bu konudaki şikayetlerde son bulur umudu taşıdığımızı belirterek gezimizi sonlandırdık.

Bu gezimizde Türkorman Mahallesi Muhtarı Cihan Yılmaz da bize ve belediye başkanına eşlik etti.