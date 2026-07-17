KARACASU PROJESİ TAMAMLANDI

​​​​​​​Akyazı Belediyesi’nin ilçeye yeni bir ulaşım aksı kazandıracak Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi'nin 2. Etabında asfalt serim çalışmaları başladı.

Akyazı Belediyesi’nin ilçeye yeni bir ulaşım aksı kazandıracak Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi'nin 2. Etabında asfalt serim çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe trafiğine alternatif olacak yeni bir caddenin vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Akyazı’nın trafiğini rahatlatacak ve ilçeye yeni bir cadde kazandıracak olan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nin 2. Etabında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz yıl başlatılan projede altyapı, kazı ve dolgu çalışmalarının ardından PMT (Plentmiks Temel) serim işlemleri ve sıcak asfalt dökümüne geçildi. Ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, projenin tamamlanması ile Karacasu Deresi'nin iki yakasını da modern bir görünüme kavuşturmuş olacaklarını belirterek, “ Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemiz, ilçemizin geleceğine yaptığımız önemli yatırımlardan bir tanesidir. Projenin ilk etabında derenin diğer yakasında önemli bir dönüşümü tamamlamıştık. Şimdi de ikinci etapta asfalt serimine başlayarak projemizi tamamlamaya bir adım daha yaklaştık” dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemiz ile ilçemizin tek cadde üzerinde sıkışmış olan trafiğine de alternatif oluşturmuş olacağız. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp yeni caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de ilçemizin çehresini değiştirecek bu yatırımın Akyazı'mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.