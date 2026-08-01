Halk Eğitimin Toplantısında Başkanlığı Kaymakam Eşki yaptı

​​​​​​​“Hayat boyu öğrenme komisyonu” Akyazı’da toplandı. Başkanlığı Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki tarafından yapılan toplantıda Akyazı belediyesi başkan yardımcısı

“Hayat boyu öğrenme komisyonu” Akyazı’da toplandı. Başkanlığı Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki tarafından yapılan toplantıda Akyazı belediyesi başkan yardımcısı Ali Özer, Milli Eğitim Müdür Hasan Can ve İlçedeki kurum Amirleri katılan isimler oldular.

Açılışı Kaymakam Eşki’nin konuşmaları ile yapılan toplantıda hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireysel gelişimi ve toplumsal kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

HEM Müdürü Ali Salih Akyüz’de 2025/2026 eğitim ve öğretim yılında Akyazı’da gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile açtıkları kurslara yapılan katılımlardan bahsetti 2026/2027 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Daha etkin kursların açılacağı müjdesini de verdi.

Düzenlenen toplantı yapılan fikir alışverişleri ile son buldu.