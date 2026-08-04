EMEKLİ ÖĞRETMEN CEMİL EKER VEFAT ETTİ

​​​​​​​Akyazi Küçücek Mahallesi Halkından Atatürk ilkokulu Emekli Öğretmenlerinden Cemil Eker vefat etti.

Akyazi Küçücek Mahallesi Halkından Atatürk ilkokulu Emekli Öğretmenlerinden Cemil Eker vefat etti.

Merhum Ali Osman Eker’in Oğlu, Merhum Hilmi Eker’in kardeşi, Murat ve İrfan Eker’in Amcaları, Gazeteci Kenan Certel’in yeğeni olan Cemil Eker’in cenazesi 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Küçücek Merkez Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Küçücek Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

75 Yaşında hayata veda eden Akyazı Milli Eğitim Camiasının sevilen eğitimcilerinden olan Merhum Cemil Eker yaklaşık 3 yıldan beri rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.