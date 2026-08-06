Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Alan “ Bizim niyetimiz üzüm yemektir”

​​​​​​​Saadet Partisi Akyazı İlçesi yönetim kurulu Zekeriya Alanın başkanlığında toplanarak aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Akyazı İlçesi yönetim kurulu Zekeriya Alanın başkanlığında toplanarak aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye hizmetleri başta olmak üzere bir çok konuyla ilgili sorunların masaya yatırıldığı yönetim kurulunun aylık olağan toplantısı Parti binasında yapıldı.

Toplantıya başkanlık yapan ve o toplantıda konuşan İlçe başkanı Zekeriya Alan “Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir” dedi.

Nasıl ki, yapılan olumsuzlukları dile getiriyorsak, iyi işlerle ilgili de övgümüzü yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolda gösteriyoruz. Zaten şu an itibarıyla bizim görevimiz budur açıklaması yapan İlçe başkanı Alan, konuşmasını şöyle sürdürdü. “ Uzun yıllardan beri halkımızın sağlığını tehdit eden, kanserojen madde içerdiği bilinen eski içme suyu borularının yenilenme çalışmalarının başlanmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu önemli adımın atılmasını İlçemiz adına olumlu buluyor ve emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz. Ancak geçmişte yaşanan alt yapı çalışmalarından da eksiklikler açısından ders çıkarılması gerektiğine de Saadet Partisi olarak inanıyoruz” dedi.

Alt yapı çalışmalarının planlı ve hızlı bir biçimde yürütülmesini, vatandaşlarımızın aylarca, hatta yıllarca özel şirketlerin çalışma takvimlerine mahkum edilmemesi gerektiği, özellikle de ada ve Mudurnu caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde çalışmaların çok hızlı bir şekilde yapılıp bitirilmesini, trafiğin akışını aksatmayacak şekilde düzenlenmesini ve oralarda yaşamakta olan insanlarımızın fazlasıyla mağdur edilmemesi talep ediyoruz diyen Saadet Partisi İlçe başkanı Zekeriya Alan sözlerini şöyle tamamladı “ Muhalefetin görevi sadece eleştirmek değildir. Doğru yapılan işleri desteklemek, eksikleri için ise çözüm önerileri sunmaktır. Saadet Partisi Akyazı teşkilatı olarak daha huzurlu, daha yaşanabilir ve daha planlı bir Akyazı için İlçemizin sorunlarını gündeme getirmeye, çözüm önerilerimizi paylaşmaya ve vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz”