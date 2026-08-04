KUZULUK’TA 2 MAHALLEYİ BAĞLAYAN KAVŞAK İÇİN BAKAN SÖZÜ

Kuzuluk’luların 2019 yılından beri yapılmasını dört gözle bekledikleri Kuzuluk Kavşak Projesi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

Kuzuluk’luların 2019 yılından beri yapılmasını dört gözle bekledikleri Kuzuluk Kavşak Projesi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşen Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Bakan Uraloğlu projenin hayata geçirilmesi için yetkilileri bir kez daha talimat verdi dedi ve bu sorunun bu yıl çözüleceğine inandığı belirtti.

Projenin 2019 yılının Haziran ayında imzalandığını ifade eden Muhtar Çakmakçı, iki mahallemizi birbirinden ayıran ve her iki Mahallelinin araçlarıyla gidiş ve gelişlerde 3 Km. yerine dolaşarak 7 Km. dolaşmak zorunda kaldığını ve bu sorunumuzu bilmeyenimiz kalmadı ama bir türlü o sorunu çözemedik dedi.

Son olarak bu sorunumuzu hem Büyükşehir Belediye başkanımız hem de Akyazı belediye başkanımız birlikte Sayın Bakanımıza ilettiler. Kendileri de yetkilileri çağırarak sorunun çözümü ve yapılan ve imzalanmış olan protokol gereği köprümüzün yapılması hususunda gerekli talimatları verdiler. Bizde o talimatların yerine getirilmesini bekliyoruz diyen Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, bugüne kadar yapılmayış sebebi olarak paralarının olmadığını söylüyorlar ama bu yıl Kocaeli Kandıra arasında Akçakoca Melen ağzı ismi olarak da bilinen yol üzerinde 3 Hemzemin kavşak ve 4 köprü yapılacakmış. Oralar için paraları var da bizim köprümüz için neden paramız yok diyorlar. Anlayamadım diyor ve yokuşa sürülüyor olmalarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu da ifade ediyor ve köprülerinin yapılmasını istiyor ve şiddetle de bekliyoruz. Çünkü bu sorun çözülene kadar kimsenin yakasını bırakmayacakları açıklaması yapıyor.