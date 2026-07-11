AKYAZI İLÇE GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜNCE ORGANİZE EDİLEN KURUMLAR ARASI VOLEYBOL DA ŞAMPİYON İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Akyazı’da İlçe Gençlik ve spor Müdürlüğünce düzenlenen Kurumlar arası voleybol şampiyonası bu akşam oynanan final maçları ile tamamlandı.

Akyazı’da İlçe Gençlik ve spor Müdürlüğünce düzenlenen Kurumlar arası voleybol şampiyonası bu akşam oynanan final maçları ile tamamlandı.

16 takımın katıldığı voleybol şampiyonasında finale kalan Akyazı Milli Eğitim ile SUBU Sağlık Birimi kozlarını paylaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen final maçını set vermeden 3-0 kazanan Akyazı milli Eğitim kupanın sahibi oldu.

3. Maçında Akyazı Belediyesi ile Akyazı Adliyesi karşılaştı. Bu maçı Akyazı Belediyesi kazandı ve 3. Lük kupasını aldı.

Maçların tamamlanmasının ardından kupa töreni yapıldı. Şampiyon kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ün elinden alırken 2. SUBÜ Dekan Prof. Dr. Feride Taşkın’ın elinden aldı.

3. ye kupasını MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, 4. Ye de Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim üyesi Ümmühan Erdi verdi.