ACELLE YAYLA ŞENLİĞİNİN YENİ AĞASI SAFFET SEZER BAŞKAYA

​​​​​​​Geçen hafta havanın müsait olmaması nedeniyle bu haftaya ertelenen Akyazı Acelle yayla şenliğine büyük rağbet vardı.

Geçen hafta havanın müsait olmaması nedeniyle bu haftaya ertelenen Akyazı Acelle yayla şenliğine büyük rağbet vardı.

İnsanlar yayla şenliğe katılmak ve şenliği izlemek üzere akın akın Acelleye gittiler. İnsan kalabalıklığı yüzünden şenliğin yapıldığı alanda adım atacak yer kalmadı.

Yine olağanüstü kalabalık nedeniyle araçlar şenliğin yapıldığı Acelle yaylasına ulaşmakta büyük zorluklar çektiler.

Sırası gelen Sanatçılar şarkılarını, türkülerini okudular ve orada toplanan kalabalığı coşturdular ve bol bol da birlikte horon teptiler.

4 yıldan beri şenliğin ağalığını yapmakta olan Recep Yılmaz bu kez şenlik ağalığını Saffet Sezer Başkaya’ya devretti ve gelecek yılın veya yılların ağası böylece Başkaya oldu.

Yayla şenliğinin güzel geçmesi için büyük çaba sarf edenlerden biri olan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da açıklama yaparak şunları söyledi “ Bu yıl ki şenliğimize vatandaşlarımızın katılımı hayli yüksek seviyede oldu. Bu durumdan büyük bir memnunluk duyduk. Şenliğin aksatılmadan idamesi için belediye olarak elimizden gelenin en iyisini vermek için gece gündüz çalıştık. Yayla şenliğimizin uzun zaman akıllardan çıkmayacağını umuyorum. Güzel bir şenlik oldu ve insanlarımız horana doydular” dedi.