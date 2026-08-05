Vefat
Giriş Tarihi : 05-08-2026 18:46   Güncelleme : 05-08-2026 23:58

KÜÇÜCEKLİ EKER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Küçücek Mahallesi Halkından Merhum Ali Osman Eker’in Oğlu, Atatürk İlkokulu'ndan emekli öğretmen Cemil Eker dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

KÜÇÜCEKLİ EKER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Küçücek Mahallesi Halkından Merhum Ali Osman Eker’in Oğlu, Atatürk İlkokulu'ndan emekli öğretmen Cemil Eker dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İlçemiz Küçücek Mahallesi Halkından Merhum Ali Osman Eker’in Oğlu, Merhum Hilmi Eker’in kardeşi, Kürşat Eker’in Babası, Murat ve İrfan Eker’in amcaları, Gazeteci Kenan Certel’in yeğeni, Atatürk İlkokulu'ndan emekli öğretmen Cemil Eker vefat etti.

Cenazesi Küçücek Merkez Camii'nde öğle sonrası kılınan cenaze namazının ardından Küçücek Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhum Cemil Eker’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

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