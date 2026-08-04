Fındık fiyatında bekleyiş sürüyor

​​​​​​​2026 yılına ait fındık fiyatlarının açıklanması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanması beklenen fındık fiyatının bu yıl için 300 Kg. başına 300 lira olarak belirlenmesini bekliyorlar.

2026 yılına ait fındık fiyatlarının açıklanması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanması beklenen fındık fiyatının bu yıl için 300 Kg. başına 300 lira olarak belirlenmesini bekliyorlar.

Geçen yıl fındık fiyatları serbest piyasada 270 liraya kadar yükselmiş, bir müddet sonra da 150 liraya kadar inmişti.

Üretici şikayetçi

Fındık fiyatlarının düşük tutulması halinde hallerinin nice olduğunun altını çizen üretici. Artan maliyetler ve yükselen işçi yövmiyelerinin de dikkat alınarak fiyatın bu düşünceler içinde açıklanması beklediklerini belirterek, hiç olmazsa bu yıl biraz nefes alalım diyerek açıklamalarını sürdürdüler.

Emanet alışkanlığından vaz geçmek lazım

Üreticinin yetiştirdiği ürününü emanete bırakmasının yanlış olduğu fikrinde birleşen yetkililer, bu durum piyasanın da dengesini bozuyor ve fiyatlar alabildiğine düşüyor açıklamasında bulunuyorlar.

Üretici malına sahip çıkmalı

Fındık ürünü yetiştiren ürün sahiplerinin mutlak surette ürünlerine sahip çıkmaları gerektiğini belirten yetkililer, ürüne sahip çıkmaz ve fiyat yükselsin düşüncesiyle malını emanete bırakırsa, fiyatlar suni olarak yükselir ama bu durum da düşüşü de kabul etmek zorunda kalırlar.

Rekolte açıklamaları

Elde edilen resmi tahmine göre bu yıl ki rekolte tahmininin 700 bin tonun biraz üzerinde olduğudur. Bazı çevreler ise rekoltenin bu miktarın 100 bin ton üzerinde yani 800 bin tonun biraz üzerinde olduğu fikrindedir diyen yetkililer, yıllardan beri taban fiyat ve rekolte tartışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek rekolteyi yüksek Tutup fiyatı aşağıya çekmek istiyorlar. Bun8a üretici olarak izin vermeyin çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyorlar.