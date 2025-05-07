Mustafa ve Nurten Birincioğlu’ndan İmdat Ersoy’a ziyaret

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu beraberinde ve Ak Parti Kadın Kolları başkan yardımcısı eşi Nurten Birincioğlu olduğu halde gittikleri Ankara’da aslen Akyazı Taşburun Mahallesinden olan

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu beraberinde ve Ak Parti Kadın Kolları başkan yardımcısı eşi Nurten Birincioğlu olduğu halde gittikleri Ankara’da aslen Akyazı Taşburun Mahallesinden olan Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy’u makamında ziyaret ettiler.

Çalışmalarından bahseden Mustafa ve Nurten Birincioğlu Genel Müdür İmdat Ersoy’u tebrik ettiler ve başarı dileklerini sundular.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Birincioğulları bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin teminatı olan Askeri Fabrikalarımızın Genel Müdürü ve hemşerimiz İmdat Ersoy’u ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduk v e kendisine başarı dileklerimizi ilettik dediler.