ACELLE KADIRGA ŞENLİKLERİNE YAĞMUR ENGELİ

Akyazı Belediyesi ile Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği iş birliğinde

Akyazı Belediyesi ile Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği iş birliğinde düzenlenmesi planlanan 37. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta ertelendi.

24-25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, vatandaşların güvenliği ve etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve şenliklerimizin en güzel şekilde gerçekleştirilebilmesi için hava şartlarını göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızı, Uğur Işılak ve birbirinden değerli sanatçılarımızın sahne alacağı, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatacağımız 37. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri'ne yeni tarihlerimiz olan 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyazı Belediyesi ile Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği iş birliğinde düzenlenmesi planlanan 37. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta ertelendi.

24-25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, vatandaşların güvenliği ve etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve şenliklerimizin en güzel şekilde gerçekleştirilebilmesi için hava şartlarını göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızı, Uğur Işılak ve birbirinden değerli sanatçılarımızın sahne alacağı, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatacağımız 37. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri'ne yeni tarihlerimiz olan 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta bekliyoruz." ifadelerini kullandı.