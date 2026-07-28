Akyazı'da GSB Yaz Spor Okulları Yoğun Katılımla Başladı

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları,

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları, 7 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen açılış programının ardından eğitim faaliyetlerine başladı.

Yoğun katılımın olduğu yaz spor okullarında çocuklar; basketbol, bilek güreşi, güreş, karate, kick boks, masa tenisi, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 9 farklı branşta eğitim alma imkânı buluyor. Kısa sürede büyük ilgi gören kurslarda kontenjanlar tamamen dolarken, branşların doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları, yaz dönemi boyunca Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde faaliyetlerini sürdürecek. Program kapsamında çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sporu yaşamlarının bir parçası hâline getirmeleri ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Recep Kodalak, yaz spor okullarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatilini sporla, disiplinli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini önemsiyoruz. Tüm branşlarımızın kısa sürede dolması bizleri mutlu etti. Yaz boyunca spor kompleksimizde çocuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.