Gölette Turna balığı yakaladılar

​​​​​​​Balık tutmayı spor aracı olarak kullanmakta olan amatör balıkçıların şansları bu sefer yaver gitti ve Keremali yayla göletinde attıkları oltaya takılan 1 metre boyunda

Balık tutmayı spor aracı olarak kullanmakta olan amatör balıkçıların şansları bu sefer yaver gitti ve Keremali yayla göletinde attıkları oltaya takılan 1 metre boyunda ve 10 kg. ağırlığında bir turna balığını yakalama başarısı gösterdiler.

Oltalarına takılan devasa balığı gören balıkçılar, büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Misinanın gerilmesi üzerine yakaladıkları balıkla bir müddet mücadele eden amatör balıkçılar sonunda dev balığı yakalamayı başardılar.

Boyu bir metre ve 10 Kg. ağırlığındaki dev balığı karaya çıkaran balıkçıların yüzleri güldü ve mutluluk içinde yaşadıkları gurur herkesle paylaştılar.