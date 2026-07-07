ÜNAL GÜNDÜZ’DEN BABASINA SON GÖREV

​​​​​​​Akyazı ve Sakarya’nın yakından tanıdığı Akyazı’ya bağlı Bedil kazancı Mahallesi halkından Akyazı ve Karapürçek Eski Kadastro Şefi, Akyazı Belediyesi Eski dönem

Akyazı ve Sakarya’nın yakından tanıdığı Akyazı’ya bağlı Bedil kazancı Mahallesi halkından Akyazı ve Karapürçek Eski Kadastro Şefi, Akyazı Belediyesi Eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı, SASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ünal Gündüz üç gün önce kaybettiği babası, Cemal Gündüz için düzenlenen 3. Akşam okuması ile ebediyete uğurladığı babasına son görevini yapmanın huzurunu yaşadı.

Gerek cenaze törenine ve gerekse okumaların yapıldığı ve oldukça kalabalık bir topluluğun katılarak Gündüz ailesinin acısını paylaşmış olmaları ailenin toplum tarafından ne denli sevildiğinin bir göstergesi oldu.

3. gece okumasına Adapazarı, Akyazı ve çevre köylerden yoğun bir katılımın yanı sıra okumayı gerçekleştiren din görevlileri de kalabalıktı.

Okunan Kuran’ı Kerim ve ardından yapılan dualar baba Cemal Gündüz’ün ruhuna bağışlandı.

Babasının acısını derinden yaşayan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Ünal Gündüz babasına son görevini ifa etmenin huzuru içinde acılarını paylaşarak taziyede bulunan herkese teşekkür etti.