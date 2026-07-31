​​​​​​​Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı Sadi Ömercikoğlu İLE Ziraat Odası ve Ticaret Borsası başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı belediyesi tarafından yapılmakta olan Millet Bahçesini gezdiler.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı Sadi Ömercikoğlu İLE Ziraat Odası ve Ticaret Borsası başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı belediyesi tarafından yapılmakta olan Millet Bahçesini gezdiler.

Gezinin ev sahipliğini yapan belediye başkanı Bilal Soykan, yapmak istedikleri tesislerle ilgili geniş bilgiler verdi ve yapımı tamamlandığında Millet bahçemiz Ülke genelinde parmakla gösterilecek bir mesire yeri olacaktır açıklaması yaptı.

Hem ATSO başkanı Ömercikoğlu, hem Ziraat Odası ve Ticaret Borsası başkanı Bayraktar, yapımı sürmekte olan millet bahçesini beğendik. Tamamlandığında başkanım ızın da söylediği gibi güzel bir eser olacaktır dediler.