AK Belde A.Ş. Müdürü Feyzi Bora Kalp Krizi Geçirdi

​​​​​​​Akyazı Belediyesi iştiraki AK Belde A.Ş.'nin Müdürü Feyzi Bora, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Belediyesi iştiraki AK Belde A.Ş.'nin Müdürü Feyzi Bora, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre rahatsızlanan Bora, ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından ileri tedavi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde Bora'nın kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu belirlendi. Doktorların gözetiminde tedavisi sürdürülen Feyzi Bora'nın anjiyo işlemine alınacağı öğrenildi.

Feyzi Bora'nın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, ailesi ve yakınları hastanede gelecek iyi haberi bekliyor.