Necdet Güngörsün’ü Ziyaret Ettiler

​​​​​​​Yenigün Gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necdet Güngörsün’ü mezarı başında dualarla andılar.

Yenigün Gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necdet Güngörsün’ü mezarı başında dualarla andılar.

Akyazılı Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel, birlikte Sakarya’nın Yukarı Kirazca Mahallesine giderek bundan 19 yıl önce 24 Temmuz günü vefat eden Necdet Güngörsün’ü ölüm yıldönümünde kabri başında andılar.

Mezar tahtalarının çürümesi nedeniyle görünümü bozulan kabrini de bir dostlarına toprakla doldurtan ve çiçeklerle süsleten Salim Özyılmaz ve Kenan Certel o dostlarına teşekkür edip, dualarını okuyarak kabir başından ayrıldılar.

Necdet Güngörsün’ün kabri o dostun düzenletmesinden sonra güzel bir görünüme kavuşması ve çiçeklerle donatılması beğeni topladı.